Torna il maltempo in Campania, allerta da domani mattina

La Protezione Civile della Regione Campania, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di colore Giallo per precipitazioni sparse e intense, anche a carattere di rovescio e temporale che insisteranno su tutta la Campania, a partire dalle 9 di domani mattina. Si prevedono anche venti forti o temporaneamente molto forti, dai quadranti occidentali con possibili raffiche. Mare agitato o temporaneamente molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti.

La particolare perturbazione in atto, informa la Protezione Civile, potrebbe portare a fenomeni di dissesto idrogeologico: saranno possibili allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, caduta massi e frane in considerazione della fragilità dei territori. Si ricorda ai sindaci di attivare i Centri Operativi Comunali (COC), di attuare tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile e di monitorare il verde pubblico e le strutture esposte alle sollecitazioni degli agenti atmosferici. Prestare attenzione agli avvisi diramati dalla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile. L'allerta meteo diramata oggi è valida dalle 9 di domani mattina, 20 novembre, per le successive 24 ore, ossia fino alle 9 di dopodomani, giovedì 21 novembre. Non si escludono proroghe.



