Stop assembramenti, senso unico pedonale a San Gregorio Armeno

Dal 29 novembre al 24 dicembre scatta il senso unico pedonale in via San Gregorio Armeno, la strada dei presepi.

Sarà istituito, informa il Comune, "al fine di evitare pericolosi assembramenti dall'intersezione con via San Biagio dei Librai/vico Figurari, in direzione Piazza San Gaetano, per i seguenti giorni e fasce orarie: da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre 2024, dalle ore 09:00 alle ore 20:00; da venerdì 6 a domenica 8 dicembre 2024, dalle ore 09:00 alle ore 20:00; da venerdì 13 a domenica 15 dicembre 2024, dalle ore 09:00 alle ore 20:00; da giovedì 19 a lunedì 23 dicembre 2024, dalle ore 09:00 alle ore 20:00; martedì 24 dicembre 2024, dalle ore 09:00 alle ore 14:00.



