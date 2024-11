Rifiuti abbandonati, nuove tecnologie per la mappatura

Presso la sala riunioni del Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli, i Comandanti dei Reparti Carabinieri Forestale ricadenti nelle province di Napoli e Caserta zone maggiormente interessate dal fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, hanno incontrato il Procuratore Agg.to di Napoli - V Sezione Tutela Ambiente e Territorio Antonio Ricci ed il Vice Prefetto di Caserta Ciro Silvestro, incaricato del Ministro dell'Interno per il contrasto del fenomeno degli incendi dolosi di rifiuti nella Regione Campania.

Durante l'incontro il Comandante della Regione CC Forestale Gen. B. Ciro Lungo ha illustrato l'utilizzo di un nuovo applicativo GIS che consente, grazie ad una minuziosa attività di mappatura realizzata dai Carabinieri Forestali, di geolocalizzare siti oggetto di reiterato fenomeno di abbandono di rifiuti.

Nello specifico, tra le province di Napoli e Caserta, sono stati individuati n. 32 siti per cui sono disponibili informazioni sulla localizzazione, stima dei volumi e una classificazione speditiva delle varie tipologie, su cui si concentreranno gli sforzi per prevenire ulteriori sversamenti, segnalare nuovi abbandoni ai comuni ed individuare i responsabili di trasporti e gestioni illegali di rifiuti speciali e urbani.

Il Vice Prefetto Ciro Silvestro ha espresso apprezzamento per il nuovo applicativo, di facile utilizzo ed implementato su piattaforma open-source molto diffusa, quale utile ausilio per il processo decisionale sia per il contrasto che per la rimozione dei rifiuti prima della combustione.

Infine, il Procuratore Aggiunto Antonio Ricci, nell'apprezzare l'impegno dei Carabinieri Forestali nel contrasto ad ogni forma di illegalità ambientale ha rimarcato la necessità di un impegno continuo e puntuale nel contrasto al fenomeno dell'abbandono ed abbruciamento dei rifiuti, auspicando anche il necessario e determinante coinvolgimento delle istituzioni preposte alla rimozione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati.



