Qualità aria e lotta a bullismo,proposte di legge degli studenti

Il Piano Regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria per l'ampliamento della rete di monitoraggio e misura con l'installazione sugli edifici scolastici di centraline per la misurazione della qualità dell'aria e l'istituzione, nel giorno del 19 novembre, della Giornata Regionale per le vittime di bullismo e del cyberbullismo: sono i temi, oggetto delle proposte di legge presentate, rispettivamente, dagli studenti del Liceo Scientifico "Giancarlo Siani" di Aversa (Caserta), dell'Istituto Comprensivo Statale "Giuseppe Garibaldi" di Castelvolturno-Villaggio Coppola (Caserta), e dell'Istituto Comprensivo Statale di Castelvolturno-Villaggio Coppola-D.D., che, stamani, nell'Aula del Consiglio Regionale della Campania, hanno partecipato a "Ragazzi in Aula", ed hanno incontrato il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, ed il consigliere regionale Salvatore Aversano.

Gli studenti e le studentesse, guidati dal presidente Oliviero, hanno, dunque, simulato lo svolgimento di una seduta consiliare, spiegando la "ratio" delle loro proposte di legge, intervenendo nella discussione generale e partecipando alla votazione finale. Le proposte legislative saranno, poi, definite dagli uffici competenti e presentate dal Presidente Oliviero e dal consigliere Salvatore Aversano affinché possano essere approvate dal Consiglio Regionale della Campania. "I giovani partecipanti a 'Ragazzi in Aula' mostrano sempre una particolare attenzione per le problematiche ambientali e sociali ed una grande capacità di sintesi e di elaborazione di proposte concrete per intervenire sulle stesse, evidenziando una grande volontà di partecipazione democratica, un dato che ci dà molta soddisfazione perché questo nostro programma è finalizzato ad avvicinarli alle Istituzioni e a favorire il loro coinvolgimento politico e sociale", ha sottolineato il presidente Oliviero.





