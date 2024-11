Prof aggredita: il vescovo,'nessuno si faccia giustizia da solo'

"Nessuno si faccia giustizia da solo". E' il monito dell'arcivescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia, Francesco Alfano, in una lettera aperta rivolta alla comunità di Scanzano, quartiere stabiese dove è stata aggredita una professoressa di sostegno, accusata dalle mamme di atteggiamenti non appropriati nei confronti dei propri figli. Alfano condanna "ogni forma di violenza", chiedendo " di attendere, evitando giudizi affrettati o reazioni impulsive che potrebbero essere d'ostacolo al corso delle indagini".

Il vescovo vuole "esprimere la vicinanza a tutti voi e a chi è stato coinvolto in questa dolorosa vicenda". Infine, lancia "un appello a riflettere, a pregare e a custodire l'unità della nostra comunità, affinché nessuno si senta abbandonato o escluso". "Desidero anche informarvi che sono in contatto diretto con il vostro parroco per seguire da vicino la situazione e valutare insieme eventuali passi da compiere per accompagnare la comunità in questo momento difficile. Vi assicuro che continueremo a lavorare con impegno per promuovere serenità e dialogo", sottolinea.

E conclude: "Vi assicuro la mia preghiera e il mio sostegno affinché, attraverso il dialogo e il discernimento, possiate affrontare questa prova con coraggio e serenità".



