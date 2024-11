Osservatorio sull'usura, vertice in prefettura a Napoli

Convocata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è tenuta oggi la riunione dell'Osservatorio provinciale sull'usura per il monitoraggio del fenomeno e l'implementazione di misure di prevenzione e contrasto.

Alla riunione hanno preso parte l'assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli, Luca Trapanese, i rappresentanti della Banca d'Italia, dell' ABI, dell'Ufficio Scolastico regionale, i delegati delle Università di Napoli "Federico II", "Luigi Vanvitelli" e "Parthenope", i rappresentanti delle Forze dell'ordine e degli enti attivi sul territorio: Associazione FAI Antiracket Napoli Centro, Associazione FAI Antiracket Coordinamento Campania, Associazione FAI Federazione Antiracket Italiana, Associazione FAI Antiracket Pomigliano, FAI Antiracket Edili Campania, SOS Impresa per la legalità, Fondazione Exodus 94, Fondazione Finetica Onlus, Fondazione Moscati.

Nel corso dell'incontro sono stati esaminati i dati statistici inerenti al fenomeno usurario nell'area metropolitana ed è stata sottolineata l'importanza della sensibilizzazione e della diffusione di informazioni sugli strumenti di tutela a garanzia dei soggetti potenzialmente esposti all'usura.

Al riguardo, sono emerse proposte concrete tese ad incentivare momenti di collaborazione e confronto con gli imprenditori per garantire un'efficiente educazione finanziaria, incentivare il dialogo con gli enti per la gestione di fondi e il confronto con le associazioni operanti sul territorio.

Al fine di migliorare la diffusione delle informazioni relative alla rete assistenziale messa a disposizione dall'ordinamento, è stato concordato di coinvolgere le istituzioni più vicine al cittadino quali gli enti religiosi, i servizi sociali, le università e le scuole, operando per la diffusione delle informazioni tramite canali agevoli e trasversali quali social network e giochi per bambini, oltre che brochure e vademecum tesi a spiegare gli strumenti di tutela previsti e l'iter da seguire per accedervi.

L'Osservatorio si riunirà periodicamente per monitorare l'andamento delle iniziative.



