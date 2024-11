Nuova Orchestra Scarlatti:al via a Napoli i 'Concerti d'Autunno'

Al via a Napoli "I Concerti d'Autunno" della Nuova Orchestra Scarlatti, da Kafka a Mozart un repertorio classico, con nuova creatività e intrecci inediti tra musica e scena come annunciano i promotori della kermesse. La programmazione autunnale entra nel vivo domenica prossima, 24 novembre (ore 19, Chiesa dei SS. Marcellino e Festo) con "Paesaggi moderni e contemporanei": un percorso, sottolinea una nota, "che esplora tutti i colori di un'orchestra d'archi, dai più teneri ai più vivaci, in una piccola antologia di deliziose gemme dal tardo romanticismo a oggi, una festa dell'ascolto da Grieg a Gerald Finzi, da Britten a Manuel De Sica, che interpreta musicalmente il grande cinema del padre Vittorio; in programma anche una prima esecuzione assoluta, un inedito Intermezzo di Paolo Marchettini, docente di composizione e teoria presso Berklee College di Boston e Manhattan School of Music di New York, che rievoca la magia dell'opera romantica italiana". Sul podio della Nuova Orchestra Scarlatti Flavio Emilio Scogna, "personalità di spicco, musicista 'totale' impegnato sul versante della composizione (collaboratore in gioventù di Berio) e della direzione d'orchestra, dove è stato protagonista negli ultimi decenni di importanti riscoperte in campo operistico, ma anche interprete di riferimento di un ampio repertorio di musica del '900 e contemporanea, con numerosissime prime esecuzioni".

Domenica 1 dicembre (ore 19.00, Chiesa dei SS. Marcellino e Festo), in programma "Partenope oggi": appuntamento con alcuni protagonisti del variegato e vivace mondo della musica moderna e contemporanea napoletana, dal primo Novecento ai millennial: Aladino Di Martino, Enzo De Bellis, Patrizio Marrone, Paolo Tortiglione, Carmine Dente, Giuseppe Galiano. Dirige la Nuova Orchestra Scarlatti Marco Attura.

Venerdì 6 dicembre (ore 19.00, Chiesa dei SS. Marcellino e Festo), "Intorno a Kafka": "Azione scenico-musicale inedita di grande suggestione, dove le parole daranno senso ai suoni e viceversa" si mette in evidenza nella nota. Suoneranno, reciteranno e si muoveranno sulla scena i giovani strumentisti dell'Orchestra Scarlatti Young; filo rosso e tema ispiratore della serata, tra piccole gemme musicali e inediti, l'ultimo racconto di Kafka (quest'anno 100 anni dalla sua morte), "Giuseppina la cantante", "sogno di arte e di bellezza sbocciato nel bel mezzo del popolo dei topi, estrema 'visione' kafkiana, ironica e struggente". Domenica 15 dicembre (ore 19.00, Chiesa dei SS. Marcellino e Festo), "Cimarosa, Haydn, Mozart": un programma dedicato al grande Settecento napoletano ed europeo, con al culmine il Concerto per pianoforte e orchestra in re minore K 466 di Wolfgang Amadeus Mozart, "profondo capolavoro dal patos trascinante, affidato a uno dei più rinomati interpreti italiani del classicismo musicale, il pianista catanese Francesco Nicolosi". Dirigerà la N.O.S. Alessandro Tirotta.

Martedì 17 dicembre (ore 19), la cornice del Duomo di Napoli accoglierà la nuova edizione del Concerto di Natale dell'Università Federico II, protagonista l'Orchestra Scarlatti Junior diretta da Gaetano Russo e Giuseppe Galiano. Infine mercoledì 1 gennaio 2025, ore 19,30, appuntamento al Politeama per il 29mo Concerto di Capodanno della Nuova Orchestra Scarlatti intitolato "Napoli, Vienna e…". Sul podio della N.O.S.

un giovane talento meridionale, Nicola Colafelice.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA