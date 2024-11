"Niente San Carlo per il tenore pro Putin Abdrazakov"

"Sono lieta di condividere una notizia importante: il Comune di Napoli e la Direzione del Teatro San Carlo hanno accolto la mia sollecitazione - e quella di tanti cittadini e associazioni - ad annullare la partecipazione del tenore Ilda Abdrazakov alla stagione lirica del Teatro. Non ci toccherà il torto di vedere sul palco di una delle istituzioni culturali più prestigiose d'Europa un sostenitore di un regime criminale. Grazie a tutte e tutti". Lo scrive su X Pina Picierno, vice presidente del Parlamento europeo, in un post nel quale si legge che "Abdrazakov è uno dei fedelissimi di Vladimir Putin, ed elencato tra i 'war enablers', cioè tra i sostenitori attivi della guerra dalla Anti-Corruption Foundation di Navalny, per il suo sostegno attivo al regime e al criminale di guerra Vladimir Putin. Avrebbe dovuto partecipare alla stagione teatrale del San Carlo di Napoli ma non accadrà".

In particolare, il celebre basso russo con il ruolo di Filippo II era nel cast dell'allestimento del Don Carlo di Giuseppe Verdi, in programma per cinque repliche da domenica 19 a venerdì 31 gennaio 2025, con la regia di Claus Guth.

L'esclusione è stata confermata dal Teatro nel rispetto del codice etico. Impegni del cantante erano già stati cancellati a Parigi, Zurigo, Vienna, Roma e da importanti i teatri statunitensi.



