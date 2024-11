Maltrattamenti all'asilo, due suore condannate a Ischia

Si è concluso con due condanne e due assoluzioni il processo di primo grado alle suore dell'Istituto Santa Maria della Provvidenza di Casamicciola, sull'isola d'Ischia, accusate di maltrattamenti ai danni dei bambini ospiti della struttura: minori in attesa di affidamento, di adozione oppure in affido a seguito di provvedimenti giudiziari e minori ospiti esterni.

Nell'udienza di ieri, il Tribunale di Napoli ha assolto "per non aver commesso il fatto" suor Edda (madre superiora dell'istituto) e suor Alice, mentre ha condannato a 3 anni e 6 mesi suor Georgette e a tre anni suor Nellina.

Le quattro religiose erano state raggiunte, a novembre del 2022, da misure cautelari decise dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica (con l'arresto di una di loro ed il divieto di dimora in Campania per le altre tre) per i gravi indizi emersi nel corso delle indagini condotte dei carabinieri della compagnia di Ischia, avviate in seguito a una segnalazione e svolte anche con l'ausilio di telecamere nascoste, che permisero di accertare i maltrattamenti ai danni dei bambini ospiti della struttura.



