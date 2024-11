Lite con coltelli tra immigrati ubriachi, due feriti in ospedale

E' di due feriti il bilancio di un violento litigio con i coltelli avvenuto nei pressi di un supermercato di Mondragone. Ad affrontarsi tre extracomunitari ubriachi, due dei quali, un tunisino e un uomo non ancora identificato, sono finiti alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno - entrambi in prognosi riservata ma non in pericolo di vita - mentre un terzo è scappato e non è stato ancora rintracciato.

Non sono ancora stati accertati i motivi all'origine del litigio né le precise responsabilità dei tre partecipanti, ma secondo quanto accertato dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, la lite sarebbe inizialmente scoppiata tra due extracomunitari, a cui si sarebbe poi aggiunto anche il terzo. Sul luogo dell'episodio, tra le varie bottiglie vuote di birra e vino, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato due giubbini intrisi di sangue e a pochi metri di distanza una lama di un coltello della lunghezza di 12 centimetri. I due uomini feriti sono stati denunciati per lesioni personali.



