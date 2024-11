Ispettrici lavoro aggredite da titolare negozio nell'Avellinese

Due ispettrici del Lavoro in servizio presso la sede di Avellino sono state aggredite nel corso di controlli in un esercizio commerciale di Sirignano, in provincia di Avellino. Lo riferisce la segretaria generale della Funzione pubblica della Cisl, Sonia Petrucciani.

L'aggressione, da parte del titolare e dei suoi congiunti, sarebbe avvenuta per impedire alle ispettrici di identificare una lavoratrice. Secondo la denuncia presentata, il titolare, oltre a pronunciare frasi oltraggiose e minacciose, avrebbe sollevato da terra il tavolo sul quale le funzionarie stavano redigendo il verbale, causando la ferita al polso di una ispettrice che è stata poi trasferita in pronto soccorso all'ospedale di Avellino. I sanitari hanno accertato la frattura ad una mano riservandosi una prognosi di 25 giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Baiano che hanno inviato una dettagliata relazione all'autorità giudiziaria.



