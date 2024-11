Giornata contro violenza donne, confronto partendo da un libro

Sarà presentato a Nola (Napoli) sabato prossimo, 23 novembre (ore 17), nella Casa del Mutilato, il libro 'Storie del passato, voci del presente'; le autrici saranno ospiti dell'associazione "Lo scrigno dell'essere" .

"L'associazione - dice la presidentessa Nensi Romano - conta molti iscritti, è molto radicata ed attiva sul territorio ed è sensibile alle tematiche sociali. Abbiamo voluto dedicare la giornata contro la violenza sulle donne invitando le autrici di questo libro che parlano di dieci donne del passato che si sono distinte nella loro epoca per le loro personalità" .

"E' ancora molto importante valorizzare la data del 25 novembre - sottolinea una nota - a causa ancora dei numerosi casi di violenza e di omicidi nei confronti del sesso femminile che si contano in Italia e nel mondo. I personaggi del libro sono ribelli, coraggiosi e ci danno l'opportunità di leggere di donne che, anche se a noi lontane nel tempo e nello spazio, donano esempi di resilienza e di volontà e si pongono come esempio per le nuove generazioni".

Le autrici spiegano che "tali donne furono fautrici di movimenti anticonformisti in una società maschilista, accomunate dalla volontà di riscatto ed emancipazione". Il riferimento a queste donne che hanno segnato la storia non è solo "per dare loro memoria, ma soprattutto per far sì che si abbia consapevolezza delle loro battaglie sociali, non solo affrontate per se stesse, ma per le successive generazioni femminili, affinché la determinazione nel perseguire i propri obiettivi in una società che tenta di ostacolarli, possa essere d'esempio a tutte le lettrici, le madri, le ragazze, le mogli".

In un mondo in cui la figura della donna, si afferma ancora, "viene ancora marginalizzata, denigrata e sottovalutata, 'Storie del passato, voci del presente' si pone come un getto di acqua fredda, come una porta che apre una nuova luce e coscienza sulla storia e sulle figure femminili che l'hanno attraversata".

All'evento saranno presenti le autrici Assunta Ferrante, Maddalena Ferraro, Magda Mancuso, Gaetana Morgese, Michela Mortella, Milena Setola, Stefania Starace, Antonietta Sorrentino, Laura Varriale e Manuela Morra. L'incontro si aprirà con l'intervento della prof. Nensi Romano. sono previsti gli interventi della prof. Teresa Iannelli, dirigente scolastico, che parlerà con le autrici e della poetessa Rita Amelia. È prevista una mostra pittorica sull'universo femminile dell'artista autodidatta Teresa Iannelli.



