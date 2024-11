Tammurriata e tradizione: 2 giornate laboratoriali a Napoli

Tammurriata e tradizione: è il titolo del laboratorio in programma sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, dalle ore 17 alle 20 presso il polo artistico, culturale e di intrattenimento "In arte Vesuvio" in via Nazario Sauro a Napoli.

A condurre i partecipanti al laboratorio, che ha già fatto registrare il tutto esaurito, sarà Cosimo Aliberti che, in un'atmosfera squisitamente popolare e con musica dal vivo, sarà accompagnato dalle coreografie del ballerino Cristian Luino.

Aliberti e Luino "sveleranno - come spiegano i promotori dell'iniziativa - storie e aneddoti dello strumento icona, che accompagna da secoli canti e danze tipiche della cultura campana. Le coreografie di Cristian Luino, abbinate all'interpretazione musicale di Cosimo Alberti, creeranno un connubio perfetto tra ritmo e movimento, portando i presenti a esplorare le radici culturali della Campania. Sarà un viaggio di emozioni e cultura, che porterà ciascuno a vivere la bellezza delle tradizioni locali, in un'atmosfera festosa e coinvolgente.

Non mancheranno momenti di interazione, permettendo ai partecipanti di immergersi completamente nella magia di questa esperienza".

Il laboratorio si propone l'obiettivo di esplorare in modo approfondito le tradizioni popolari e musicali del sud Italia, riconoscendo l'importanza di preservare e valorizzare questi patrimoni culturali. Attraverso un percorso didattico e pratico, i partecipanti avranno l'opportunità di immergersi nella storia delle diverse espressioni artistiche, dalle danze tradizionali alle canzoni popolari, analizzando il contesto sociale e storico in cui queste pratiche si sono sviluppate. Il direttore artistico Giovanna Sannino sottolinea "l'importanza che hanno questo tipo di iniziative, che non solo promuovono le tradizioni locali, ma creano anche un'opportunità per legare la comunità attraverso l'arte".

Il laboratorio, organizzato dall'associazione culturale In arte Vesuvio rientra nel progetto "Napoli… paradiso per demoni, donne e passioni", partito lo scorso settembre e realizzato con il sostegno economico della Regione Campania (ai sensi della legge regionale 28/2018).





