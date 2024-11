"Storiacce" aprirà la stagione del TIN - Teatro Instabile Napoli

Sarà "Storiacce" il 23 novembre ad aprire la stagione del TIN - Teatro Instabile Napoli con Lorenzo Sarcinelli, Gianluca Pugliese, Antonio Ciorfito, Guido Arciuolo ed un artista, ogni sera diverso, che si unisce al quartetto protagonista. La regia è di Stefano Amatucci. "Per questa stagione - dice Gianni Sallustro, direttore artistico del Teatro Instabile Napoli - ho voluto ospitare tanti artisti che danno vita ad un cartellone composito. Ci sono interpreti ed autori affermati che ci onorano con la loro presenza in stagione insieme con giovani che nel nostro spazio trovano casa. Con la stagione vera e propria ci sarà la rassegna 'Unika', composta da serate 'secche', che arricchiscono e completano il nostro cartellone che va avanti fino alla fine di maggio".

Gino Curcione propone il 14 e 15 dicembre "Nummere Scostumatissima tombola napoletana" e il 22 e 23 "Cartesiana e le altre" omaggio ad Enzo Moscato. Lo spettacolo di Natale, dal 21 dicembre al 5 gennaio, è "Otello" da Shakespeare, diretto da Gianmarco Cesario con Gianni Sallustro, Mario Brancaccio, Simona Esposito.

Sallustro torna in scena il 25 e 26 gennaio con Antonio Masullo in "HH -Heinrich Himmler, I semi dello Sterminio". Fabio Brescia il 12 e 13 gennaio va in scena con il suo "Perle rare".

Il mese di febbraio si apre l'1 e il 2 con "Lavali col fuoco" cantata semiseria di Mario Brancaccio e Aurelio Gatti che firma anche la regia con Patrizia Spinosi, Lello Giulivo, Simona Esposito, Rosario Ferro, Mario Brancaccio. Dal 21 al 23 va in scena in prima assoluta nazionale "Masaniello Newpolitano con la faccia dipinta di blues" di Carmine Aymone con e per la regia di Gianni Sallustro. "AcquaMadre" con Fiorenza Calogero, Sonia De Rosa, Gennaro Monti e la direzione musicale di Marcello Vitale, va in scena 8 e 9 marzo. "Tutto Shakespeare Minuto per Minuto" con Mario Cangiano, Andrea Cioffi, Sara Guardascione, Davide Mazzella, Simone Mazzella. Dal 11 al 13 aprile torna "La Dodicesima notte" di William Shakespeare con adattamento e regia di Gianmarco Cesario con Nicla Tirozzi e Gianni Sallustro.

"Uccellini di Scampia" di Roberto Del Gaudio con Ciro Pellegrino è lo spettacolo del 3 e 4 maggio.

Nomi di pregio caratterizzano la rassegna Unika da dicembre a maggio Sarah Falanga, Tina Femiano, Antonella Morea, Manlio Santanelli, Federica Aiello Franco Cutolo, Sasà Trapanese, Lorenzo Marone. Ed ancora Ettore Massa, Francesca Pica, Giovanni Piscitelli, Fabio Russi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA