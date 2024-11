Sette opere per la Misericordia in mostra fino al 20 gennaio

La mostra della VII edizione di "Sette opere per la Misericordia" a Napoli presso il Pio Monte della Misericordia è stata prorogata a lunedì 20 gennaio 2025 e proseguirà con un allestimento presso le sale della Quadreria al primo piano del Palazzo.

Le opere in mostra sono di Beatrice Caracciolo, Edgar Honetschläger, Andrew Huston, Mariko Mori, Carsten Nicolai, Serena Scapagnini e Juergen Teller, artisti che hanno donato una propria creazione per l'iniziativa, entrando così a far parte della collezione di arte contemporanea. Ognuno di loro, nella tecnica espressiva che sente propria, da carboncino e pigmenti su carta a olio su tela, da stampa giclée a tecniche miste, contribuisce con la propria donazione a far conoscere l'operato del Pio Monte della Misericordia, che ha sempre avuto, sin dalla sua nascita, un'intima sintonia con l'arte.

"Sette opere per la Misericordia" è un progetto, ideato e istituito dal 2011 da Maria Grazia Leonetti Rodinò, storica dell'arte e già Governatore ai Beni Culturali ed Artistici del Pio Monte, e curato da Mario Codognato, con l'obiettivo di rinnovare la missione culturale e sociale dell'ente secolare anche attraverso l'arte contemporanea. Il titolo dell'iniziativa trae il suo nome dal capolavoro di Caravaggio commissionato e custodito presso la Chiesa del Pio Monte sull'Altare Maggiore.

L'idea che sostiene l'intera iniziativa è proseguire nel percorso tracciato dai fondatori del Monte, consolidando la relazione con gli artisti contemporanei, proprio come avveniva quattro secoli fa con Caravaggio, Battistello Caracciolo e altri maestri dell'epoca.

Così, come per le passate edizioni, i sette artisti del 2024 sono stati invitati a donare un'opera, condividendo in questo modo la missione dell'Ente.



