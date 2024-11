Prevenzione: Asl e scuole insieme per promuovere la salute

Partire dalla scuola per promuovere la salute: il programma "Scuole promotrici di salute", che si inquadra nell'ambito del Piano regionale di prevenzione, sarà presentato domani dalla Asl di Avellino, diretta da Mario Ferrante, nel complesso monumentale del Carcere Borbonico. Con il supporto tecnico-scientifico dei Servizi sanitari della Regione Campania, il programma prevede che le scuole di ogni ordine e grado inseriscano nella loro programmazione ordinaria iniziative finalizzate alla promozione della salute di studenti, docenti, personale non docente e dirigenti. "Si tratta di un progetto -sottolinea Ferrante- nel quale gli studenti non sono un target passivo, ma coprotagonisti di un percorso di formazione integrale e globale". La dirigente scolastica dlela provincia di Avellino, Fiorella Pagliuca, sottolinea il ruolo della scuola come "osservatorio importante per cogliere bisogni, risorse, e difficoltà delle nuove generazioni: questa visione innovativa, insieme alla promozione della salute, pone la popolazione scolastica in contesti dinamici di apprendimento e consapevolezza".



