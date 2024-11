Manfredi: partire dai Comuni e cambiare, più poteri a sindaci

"Viviamo una stagione complessa nella quale i problemi economici, la riduzione del potere d'acquisto, i contrasti sociali e le difficoltà lavorative e abitative rendono il vivere molto difficile. Oggi dobbiamo rilanciare la sfida partendo dai Comuni, dalle grandi città e dai piccoli comuni dalle aree interne e delle aree costiere per fare in modo che ci sia una nuova fase di crescita e di cambiamento che tutti ci chiedono".

Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nel video messaggio elaborato in vista dell'assemblea annuale di Anci che si svolgerà al Lingotto di Torino dal 20 al 22 novembre prossimi. Manfredi, in base a un accordo nazionale, dovrebbe diventare il nuovo presidente dell'Anci mentre il sindaco di Torino, Stefano Lorusso, sarà il vice.



