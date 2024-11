Concluso restauro, riapre a Pompei 'Casa della fontana piccola'

Con la riapertura al pubblico della casa della 'Fontana Piccola' giovedì 21 novembre, a seguito della conclusione del cantiere di restauro, si inaugura a Pompei la nuova stagione dell'iniziativa "Raccontare i cantieri".

L'iniziativa, alla sua quarta edizione, consentirà ogni giovedì fino al 17 aprile 2025 (alle ore 10,30), ai possessori della MyPompeii Card la visita ai cantieri di valorizzazione e restauro in corso presso i siti del Parco archeologico. Il primo cantiere della Casa della Fontana Piccola sarà illustrato ai visitatori dai funzionari e restauratori del Parco che hanno seguito i lavori, giovedì 21 novembre a partire dalle ore 10,30. Collocata in una posizione importante lungo Via di Mercurio, la casa è organizzata in modo tale che sin dall'ingresso sia possibile scorgere la splendida fontana che decora il giardino della parte posteriore, e intuire l'elevato stato sociale del proprietario. La preziosa fontana è rivestita di mosaici colorati e conchiglie ed è ornata dalla statua bronzea di un pescatore e di un Amorino (esposti in copia).

Tutto intorno, le pareti laterali del peristilio sono affrescate con grandi vedute di paesaggio eseguite pochi anni prima dell'eruzione, tra cui notevole è la rappresentazione di una città marittima, tema molto in voga nelle rappresentazioni dell'epoca e particolarmente adatto alla decorazione di giardini.

Le coperture in cemento dei due atri, riposizionate all'altezza originaria, risalgono ad un restauro del 1971 e restituiscono la percezione della volumetria antica dell'abitazione. La casa è stata oggetto di interventi di manutenzione straordinaria delle coperture. Tra le principali operazioni condotte, spicca il rinforzo strutturale delle travi in calcestruzzo dell'atrio principale, effettuato con l'impiego di materiali Frp, insieme alla completa sostituzione del suo manto di copertura.

Un'attenzione particolare è stata dedicata alla revisione della copertura del peristilio, per garantire una protezione ottimale dagli agenti atmosferici, e all'impermeabilizzazione di tutti i solai piani, intervento fondamentale per prevenire infiltrazioni d'acqua che potrebbero danneggiare le strutture storiche.

Inoltre, è stata effettuata la messa in sicurezza degli apparati decorativi del peristilio, preservandone l'integrità e la bellezza.

Questo ciclo di lavori è stato completato dal restauro dei blocchi in muratura della facciata della Fontana Grande, domus adiacente alla Fontana Piccola, intervento complesso per la movimentazione dei singoli blocchi, e testimonianza del continuo impegno del Parco nella salvaguardia e nella valorizzazione del patrimonio storico di Pompei.

L'iniziativa "Raccontare i cantieri" fino al 17 aprile 2025, consentirà di conoscere 20 cantieri del sito di Pompei e del sito di Oplontis. Dalla Casa della Fontana Piccola allo Scavo IX-10, dalla Casa dell'Atrio all'Insula Occidentalis. E poi, ancora, le Terme del Foro, l'Insula Meridionalis, la Necropoli di Porta Stabia, l'Insula dei Casti Amanti, il cantiere di Civita Giuliana, la Casa di Leda, i Granai del Foro, la casa di Cesio Blando, la casa di Giulio Polibio a vari altri cantieri.

Un'occasione per conoscere la delicata e al tempo stesso complessa attività di scavo, di messa in sicurezza, restauro e manutenzione, attraverso il racconto e la visione in diretta degli esperti sul campo - archeologi, architetti, restauratori e ingegneri. Ma anche un'occasione di poter fruire in anteprima assoluta di dimore di eccezionale pregio e raffinatezza o di straordinaria condizione di ritrovamento L'iniziativa è organizzata dall'ufficio Tecnico del Parco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA