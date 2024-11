Pulizia nelle pinete, recuperate oltre 2 tonnellate rifiuti

Oltre una tonnellata di rifiuti di varia natura, con almeno 200 chili di plastica e altrettanti di vetro. E ancora: più di 1.100 chilogrammi di ingombranti come sedie, materassini in gomma, contenitori di plastica ma anche frigoriferi. È il risultato dell'attività di pulizia ambientale promossa oggi a Torre del Greco, nella zona alta della città. Qui quasi duecento persone tra volontari delle associazioni Plastic Free, Eco-Culturale e Flag Litorale Miglio d'oro, scout e rappresentanti delle istituzioni si sono dati appuntamento, precisamente in via di Sopra ai Camaldoli, per poi spostarsi anche nelle aree delle pinete in parte attraversate dagli incendi che caratterizzarono l'estate del 2017.

In poche ore sono stati raccolti diversi sacconi di scarti di varia natura gettati alla rinfusa e abbandonati anche durante le escursioni nella zona, oltre ad oggetti di varia grandezza, e poi, dopo essere stati accuratamente suddivisi, affidati agli addetti della ditta incaricata dello smaltimento dei rifiuti, grazie alla presenza dell'assessore comunale alla transizione ecologica Laura Vitiello e ai responsabili dell'ufficio igiene ambientale.





