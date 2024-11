Fiamme in edificio, salvati due anziani prima di scoppio bombola

Due persone sono state tratte in salvo in un edificio in fiamme dagli agenti della Polizia locale del Reparto Scampia, poco prima della deflagrazione di una stufa a gas. E' accaduto in Via del Plebiscito a Piscinola, dove si è verificato un incendio in un appartamento all'ultimo piano. Gli agenti, allertati da un cittadino, sono accorsi sul posto: malgrado fosse in corso la caduta di materiali bruciati, appreso della presenza di persone all'interno, sono entrati nell'edificio e sono riusciti a salvare dall'appartamento in fiamme un anziano di 91 anni, e una donna di 76 residente al piano sottostante , entrambi in preda al panico, pochi minuti prima che avvenisse la deflagrazione, riuscendo ad uscire incolumi dall'edificio. Dopo pochi minuti è intervenuta la squadra 8/B Scampia dei Vigili del Fuoco che è riuscita a domare le fiamme. Dalle prime ricostruzioni l'incendio e il successivo scoppio sono stati causati da una stufa con bombola di gas presente all'interno dell'appartamento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA