Evade da San Patrignano e commette rapina a Caserta

Si è allontanato nella prima mattinata di ieri dalla comunità di San Patrignano, nel riminese, dove era ai domiciliari, ha quindi raggiunto Caserta dove ha tentato nel pomeriggio di rapinare con un taglierino un negozio di via Sud piazza d'Armi, ma è stato arrestato dai carabinieri. In manette è finito un 54enne originario del napoletano, che nel noto centro di recupero per tossicodipendenti era finito per rapina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri mattina, hanno accertato i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta, il 54enne ha prima rapinato l'auto ad un'operatrice del Centro ed è quindi partito a tutta velocità imboccando l'autostrada verso Napoli; giunto a Caserta e trovandosi a corto di contanti, ha così deciso di rapinare con un taglierino che nascondeva in tasca uno dei negozi del centro, ma non vi è riuscito visto che la commessa si è rifiutata di consegnargli il denaro presente in cassa. Anzi la dipendente, approfittando di un momento di distrazione dell'uomo, ha contattato il numero di emergenza "112", allertando i carabinieri, che sono arrivati dopo pochi minuti.

Nel frattempo il 54enne ha cercato di fuggire a bordo della vettura rapinata alcune ore prima, ma è stato intercettato in via Giovanni Bosco e bloccato. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso del taglierino usato per la tentata rapina e di alcune dosi di cocaina in auto, posizionate nel vano portaoggetti a lato del cambio. Il 54enne è stato quindi condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere, dovrà rispondere di rapina, tentata rapina ed evasione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA