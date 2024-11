Tenta di accoltellare moglie e figli, arrestato ad Avellino

Evitata la tragedia la notte scorsa in un condominio nel centro di Avellino. Al culmine di una lite, un uomo ha tentato di accoltellare la compagna, una donna di nazionalità senegalese, che insieme ai tre figli piccoli, un bambino e due bambine, si è rifugiata e chiusa in una stanza. dal balcone ha poi chiamato aiuto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia di Stato. L'uomo intanto aveva sfondato la porta e stava per aggredire la donna. Provvidenziale l'intervento dei Caschi Rossi che con un'autoscala sono riusciti a raggiungere l'appartamento e consentire alle forze dell'ordine di fare irruzione e bloccare l'uomo che è stato arrestato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA