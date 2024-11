Sassano, 100 anni dalla fondazione della banda musicale

La Banda musicale di Sassano, nel Salernitano, celebra un secolo di attività con una serie di eventi oggi e domani, 16 e 17 novembre. Fondata nel 1924, la banda è una pietra miliare della cultura musicale locale e rappresenta un simbolo di tradizione per la comunità sassarese.

Il programma delle celebrazioni include concerti, mostre, presentazioni di libri, dibattiti e persino un flashmob.Il fine settimana celebrativo prende il via oggi pomeriggio, a partire dalle ore 16,00, con l'inaugurazione della mostra "Sassano: Fede, Musica e Tradizione" presso lo storico palazzo Picinni, curata da Antonella Inglese, e un flashmob musicale con i maestri Nico Chirichella, Gianluca Ferro, Alfredo Russo e Michele Chirichella. In serata, poi, sarà presentato il libro "La mia storia della banda musicale di Sassano (1924-2024)" di Carmine Inglese, frutto di un progetto del Ministero della Cultura. Domani, il centro storico ospiterà l'esibizione delle bande gemellate di Sassano e Montemurro, a partire dalle 9.00, offrendo un'importante opportunità di riflessione sulla storia e il valore della tradizione bandistica. Il sindaco di Sassano, Domenico Rubino, ha detto che "la banda di Sassano rappresenta per il nostro paese un presidio permanente di cultura che ha tramandato per diverse generazioni le nostre tradizioni". A testimonianza della valenza culturale che rappresenta la banda musicale di Sassano, la Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo della Regione Campania, con apposita delibera, quest'anno ha iscritto la tradizione bandistica sassanese nella sezione "saperi" dell'inventario per il Patrimonio Culturale Campano (IPIC).



