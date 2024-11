Pulizia porto, recuperati 250 kg rifiuti nel Napoletano

Pulizia dei fondali e delle aree utilizzate dai pescatori del porto: recuperati 250 chili di rifiuti. È quanto avvenuto a Torre del Greco, dove aderenti e volontari di tre associazioni (Amici per la pesca, centro subacqueo Torre del Greco e Arcipesca) hanno organizzato una giornata ecologica volta in particolare alla riqualificazione di quella che viene definita la "spiaggetta dei pescatori", presso il molo di ponente dello scalo marittimo.

Prima della pulizia sulla terra ferma, quattro subacquei hanno raggiunto (grazie anche all'impegno profuso dall'assessore alla transizione ecologica Laura Vitiello e dalla locale Capitaneria di porto) su un'imbarcazione la zona di mare adiacente l'area interessata dall'iniziativa, per pulire i fondali. Qui, tra l'altro, sono stati recuperati cinque grossi pneumatici.

Si è poi passata alla seconda fase, dedicata alla pulizia della "spiaggetta dei pescatori" e alla contemporanea pulizia superficiale delle acque ad opera di pescatori usciti con le loro barche. Soddisfazione al termine delle attività dell'assessore Laura Vitiello: "È stata un'iniziativa cui l'amministrazione comunale, ed in particolare l'assessorato alla transizione ecologica, ha dato pieno supporto e sostegno in quanto, oltre alle operazioni concrete di rimozione dei rifiuti dalla spiaggetta dei pescatori, ha coinvolto anche i sub per la rimozione dei rifiuti dai fondali".

I rifiuti saranno censiti e catalogati nei prossimi giorni: "Si è trattato di un'operazione fondamentale di sensibilizzazione - prosegue l'assessore alla transizione ecologica del Comune di Torre del Greco - che rimanda alla necessità di preservare i nostri beni comuni quali spiagge e mare. Un doveroso ringraziamento alle associazioni che hanno unito le loro sinergie per questa encomiabile iniziativa. Un grazie anche alla Capitaneria di porto che, in sinergia con il Comune, ha coordinato le operazioni e all'ufficio igiene ambientale dell'ente, che ha monitorato le attività legate alla rimozione dei rifiuti raccolti".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA