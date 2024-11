Pugni e schiaffi a fidanzata per controllarle lo smartphone

Pugni e schiaffi alla fidanzata che non voleva fargli controllare il suo smartphone. Un 28enne di Luogosano, in provincia di Avellino, è stato denunciato dai carabinieri all'autorità giudiziaria per lesioni e minacce aggravate. Il Gip del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura, ha disposto con una ordinanza il divieto di avvicinamento alla persona offesa e il divieto di dimora nel comune di Fontanarosa, dove è avvenuta l'aggressione. La misura cautelare è stata adottata ritenendo che le condotte delittuose del giovane potessero essere reiterate ponendo in grave pericolo la vita e l'integrità fisica della ragazza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA