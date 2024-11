Pistola sequestrata dai carabinieri a Napoli

Sono ancora le armi al centro dei controlli dei Carabinieri. Durante una perquisizione in una palazzina in vicoletto Zuroli a Napoli, , i militari del nucleo investigativo di Napoli hanno rinvenuto una pistola clandestina, con matricola abrasa e 3 cartucce calibro 6,35 mm.

L'arma era nascosta nel vano ascensore dello stabile, avvolta in un panno insieme ad un passamontagna.

La pistola è stata sequestrata e sarà sottoposta ad accertamenti balistici e dattiloscopici, per verificare se sia stata utilizzata in fatti di sangue.



