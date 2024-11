Infermiera fa la cartomante sul web, Asl apre inchiesta

Infermiera presso il distretto sanitario di Torre Annunziata e cartomante per "arrotondare". Tutto avviene su Tik Tok, dove la donna, P.E., in servizio al distretto 56 dell'Asl Napoli 3 Sud si presenta con due distinti profili (liberta7774 e pianeta.donna5) nei quali pubblicizza le sue prestazioni, chiedendo in cambio donazioni economiche. Una vicenda rilanciata da Nessuno tocchi Ippocrate, la pagina Facebook nata per tutelare il personale medico e paramedico aggredito, e finita all'attenzione delle autorità sanitarie che, dopo le verifiche del caso, hanno aperto una inchiesta interna e un procedimento disciplinare a carico della dipendente, che rischia la sospensione dal servizio.

Stando a quanto riporta Nessuno tocchi Ippocrate, "la signora durante la sua attività di cartomante-sensitiva fa 'predizioni' su tumori, parla di chemioterapia, invita la gente a fare prevenzione perché lei, nel futuro dei poveri malcapitati che abboccano, vede l'insorgenza di tumori".





