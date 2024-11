Ecco "We,Home" viaggio fotografico sul ruolo della famiglia

"We, Home". E' questo il titolo della mostra fotografica itinerante che narra l'attualità della famiglia ideata per festeggiare i 50 anni del Cisf (Centro Internazionale Studi Famiglia) e che approda dal 18 novembre a Napoli, allo Spazio Famiglia "Nina Moscati" Aps, che da anni lavora sulla formazione del consulente familiare Aiccef dedicandosi all'ascolto delle famiglie in difficoltà relazionali per promuovere scelte consapevoli e responsabili nonché concorrere all'affermazione di una coscienza etica e morale.

La mostra fotografica ideata per i 50 anni del Cisf sarà in esposizione allo Spazio Famiglia Nina Moscati, in via Nicola Rocco 19, che quest'anno celebra i propri dieci anni di attività ospitando la mostra dal 18 al 29 novembre con ingresso libero dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19.

Una doppia celebrazione di attività che verrà raccontata attraverso le relazioni nelle famiglie contemporanee, partendo dai reciproci gesti di cura. Nella mostra la famiglia viene descritta con fotografie e podcast che seguono il titolo "We, home" dell'esposizione che racconta l'importanza delle relazioni e dei gesti di cura in famiglia, di legami e cura delle relazioni dando valore alla differenza e all'intergenerazionalità.

La mostra sarà inaugurata lunedì alle ore 17.30 da Stefania Sinigaglia, presidente dello Spazio Famiglia Nina Moscati, e dal presidente di Cisf Francesco Belletti. È previsto il saluto istituzionale del dirigente scolastico Massimiliano Fuschetto dell'IC D'Aosta Scura di Napoli, istituto di cui fa parte una delle famiglie che ha partecipato al progetto. Seguirà l'intervento di Daniela Ferrone, vicepresidente di Spazio Famiglia, sul tema "L'arte di curare i legami" e quello di Maria Luisa Iavarone, ordinario di pedagogia all'Università Parthenope di Napoli, sul tema "La famiglia: luogo privilegiato di relazioni".



