Studenti in piazza a Napoli, striscione contro la guerra

Studenti in piazza oggi a Napoli per rivendicare la difesa dell'istruzione pubblica, chiedere che "la guerra esca dalle scuole" e contro il ddl sicurezza 1660. A manifestare da piazza Garibaldi fino alla sede della Regione Campania diverse sigle rappresentative degli studenti. Davanti al Maschio Angioino gli studenti hanno esposto uno striscione con la scritta 'Soldi alla scuola e non alla guerra' con la sigla 'Students Rise Up!!. Durante il passaggio del corteo sono stati lanciati alcuni fumogeni. "Abbiamo manifestato oggi a Napoli per affermare il nostro diritto a un'istruzione che sia davvero libera e accessibile, senza compromessi. Ora, chiediamo che le nostre istanze vengano ascoltate da chi prende le decisioni, vogliamo potere" ha dichiarato Carlotta Scognamiglio, dell'Unione Degli Studenti Napoli In piazza anche docenti iscritti al sindaco Anief per chiedere la fine della precarietà nel mondo della scuola.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA