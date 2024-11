Domani al Duel via al tour autunnale di Giuse The Lizia

Al via domani dal Duel Club di Napoli il tour autunnale di Giuse The Lizia, che per tutto novembre lo vedrà portare la sua musica nei club delle principali città italiane e si concluderà con il concerto evento all'Alcatraz di Milano il 25 novembre. Un live che sarà, come lui stesso racconta, "una grande festa, per raccontare questi primi anni di canzoni e per presentarne di nuove". Il tour, già sold out a Roma e Bologna, sarà l'occasione per ascoltare dal vivo i pezzi di "Internet", il nuovo album dell'artista che racconta tutta la fatica e la bellezza dei vent'anni, quando ancora si sta cercando il proprio posto nel mondo. "Sono super gasato e strafelice di tornare a suonare dopo un bel po' di mesi nei club d'Italia, perché il live è un momento in cui ricevi il feedback dalle persone e capisci quanto la gente tenga alla musica che fai - racconta Giuse The Lizia - ci saranno tante canzoni nuove con una band rinnovata, vorrei offrire alla gente che mi segue un grandissimo show e siamo sicuri di poterlo fare". "Scegliere come chiamare un disco - aggiunge - è sempre un'operazione complicata. Alla fine mi sono accorto che tutto quello che avevo scritto e raccontato era accomunato da Internet, soprattutto le relazioni e i rapporti. Oggi nasce tutto da lì, da una dimensione digitale, per poi trasformarsi in carne e sudore. Su Internet ci si innamora, ci si lascia, ci si informa e disinforma. Forse ci si sente un po' più soli, ma la mia generazione è nata e conosce questo mondo qua e mi sembrava coerente scegliere di raccontarlo". "In "Flash", singolo che ha anticipato l'album, Giuse The Lizia ha scelto di campionare "Disperato erotico stomp" di Lucio Dalla. "L'ho fatto - spiega - per un motivo preciso: la frase 'L'impresa eccezionale è essere normale' è sempre stata una sorta di mantra per me. Nella mia vita cerco di rimanere me stesso, anche mentre faccio questo lavoro, e quel pezzo mi rappresenta perfettamente. Quindi ho pensato che fosse la scelta giusta".



