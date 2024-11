De Luca: "Legge Calderoli svuotata, ora il Paese cresca unito"

"La sentenza della Corte costituzionale ci dà modo di respirare. La Regione Campania è stata all'avanguardia nella lotta all'autonomia differenziata e da un anno stiamo lottando per difendere le ragioni del Sud". Lo ha detto nel corso della consueta diretta social del venerdì Vincenzo De Luca per il quale la legge Calderoli è ora "completamente svuotata".

De Luca ha voluto ripercorrere, anche con alcuni video, quanto è stato fatto in 12 mesi dalla protesta di piazza a Roma, quando chiese a gran voce una operazione verità sulla spesa pubblica generale, agli incontri che ha tenuto in alcune regioni del nord. Il presidente della Campania ha ricordato anche la sua posizione nell'avviare la battaglia contro il centralismo burocratico, contro il 'groviglio che soffoca il nostro Paese' auspicando che le forze positive del Paese siano unite. "Noi siamo per la difesa dell'unità di Italia - ha detto - noi siamo per l'unità di Italia".

"Auguriamoci adesso di poter lavorare senza ideologismi e senza guerre di religione" perché l'obiettivo, ha osservato, deve essere quello di "modernizzare l'Italia e fare in modo che il nostro Paese possa crescere, tutti insieme: nord, centro e sud".



