Danneggia auto e aggredisce i carabinieri, arrestato

Un 21enne è stato arrestato a Vallo della Lucania dai carabinieri della Sezione Radiomobile del locale Reparto Territoriale, con le accuse di resistenza e minacce a pubblico ufficiale, porto di armi o oggetti atti ad offendere, e danneggiamento. I militari, intervenuti su richiesta del gestore di un bar che segnalava la presenza di un cliente che infastidiva le altre persone presenti nel suo locale, hanno provato a calmare l'uomo che ha iniziato a danneggiare alcune auto in sosta, per poi provare a darsi alla fuga, brandendo delle forbici e minacciando i carabinieri. Bloccato, è stato dichiarato in arresto e posto ai domiciliari in attesa della celebrazione dell'udienza di convalida e rito direttissimo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA