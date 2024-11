Boenzi, al fianco medici certificatori per sicurezza alla guida

"Unasca, l'associazione che rappresento, da sempre si occupa di sicurezza stradale e abbiamo già avuto il piacere di conoscere Simce, la Società italiana medici certificatori, sul tema nautico. Abbiamo accolto l'invito di essere qui oggi per consolidare sempre di più progetti e percorsi condivisi". Lo ha detto Alfredo Boenzi, segretario nazionale Unasca, Unione nazionale autoscuole studi di consulenza, partecipando alla conferenza stampa di presentazione del VI congresso Simce, una realtà riconosciuta quest'anno dal Ministero della Salute e che ha legittimato quanto siano importanti per la filiera della sicurezza stradale.

"Siamo grati al proponente di questa conferenza on. Andrea Casi vice presidente comm. Trasporti per averci dato questa opportunità e siamo onorati di avere qui l'On. Gaetana Russo componete della Commissione Trasporti per suggellare che la sicurezza stradale non ha un colore politico. Simce oggi legittima la sua presenza sulla scena istituzionale e ha voluto accanto a sé le associazioni di categoria autoscuole Unasca e Confarca nonché la dirigente Lucia Vecere del Dipartimento mobilità e sicurezza stradale ACI". Le parole del Presidente dott. Angelo Casuccio. Presente anche l'On. Andrea Casu che replica: "Ho conosciuto Simce da qualche mese, ho ascoltato le loro criticità e appreso la loro importanza nel garantire più sicurezza stradale. I medici certificatori sono coloro che forniscono un "porto d'armi " perché la patente è uno strumento che se non utilizzato perbene genera morte e incidenti stradali. Una situazione paradossale se si considera che ciò comporta anche un costo di oltre 18 milioni di euro annuì nelle tasche degli Italiani. Bene le sinergie tra le associazioni e le Istituzioni per un unico obiettivo: sinistri stradali zero." "Sono onorata di essere presente qui, ho sempre avuto a cuore le tematiche che riguardano sicurezza stradale, la prevenzione e l'ascolto delle associazioni di categorie. Benvengano i tavoli tecnici e da oggi mi auguro di vedere anche Simce come parte attiva e importante per il fine comune. Il Governo ha avuto come obiettivo anche il compito di assumere più dipendenti della motorizzazione per garantire più servizi ai cittadini anche per ciò che riguarda le patenti. Sono orgogliosa che un mio emendamento diventerà legge per quel che riguarda la formazione a scuola sulla sicurezza stradale e misure più restrittive per uso del cellulare alla guida." Presenti le associazioni di categoria Unasca con il segretario autoscuole Alfredo Boenzi e il pres. Paolo Colangelo di Confarca, nonché le associazione vittime della strada Afvs e Gabriele Borgogni onlus.



