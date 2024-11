Autonomia: Sgambati, auspichiamo azzeramento totale legge

"La sentenza della Corte Costituzionale risponde positivamente ai quesiti delle Regioni, noi auspichiamo l'azzeramento totale della legge". Lo ha detto il segretario generale della Uil Campania e Napoli, Giovanni Sgambati, a margine del Consiglio confederale regionale del sindacato. "Lo sciopero del 29 novembre - ha aggiunto Sgambati - qua in Campania si caratterizza fondamentalmente oltre che sui temi per noi importanti della sanità, della rivalutazione dei contratti pubblici, soprattutto sull'apparato produttivo che soffre in modo particolare, come nei casi di Stellantis e Leonardo. Quindi bisogna ricostruire un'idea di paese diversa e lo vogliamo fare a partire dal Mezzogiorno". "Questo - ha aggiunto Sgambati - è uno dei motivi dello sciopero, perché non abbiamo ottenuto risposte. Avevamo indicato, ad esempio, la detassazione degli aumenti contrattuali, sarebbe stata un'occasione per farci crescere. Ma le risposte del governo sono inesistenti". "Per questo - ha concluso Sgambati - chiediamo un sacrificio alle lavoratrici ai lavoratori per scioperare, per cambiare le politiche di questo paese, perché abbiamo bisogno anche di dare una prospettiva, a partire dal Mezzogiorno".





