Autonomia: Oliviero, Governo non riuscirà a portarla a casa

"Quei punti che abbiamo individuato in una delibera di Consiglio Regionale, sono i punti su cui la Corte Costituzionale ci ha dato ampiamente ragione".Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, a proposito della decisione della Consulta che ha dichiarato illegittime alcune disposizioni sull'Autonomia differenziata. "Sopratutto per quanto riguarda i Lep" ha spiegato Oliviero "Erano indefiniti e rimangono tali". "Adesso il Parlamento riaprira' la discussione e ne seguira' un dibattito politico. Penso che questo Governo non riuscira' a portare a casa questa riforma". Oliviero e' intervenuto alla presentazione della Giornata universale dei diritti dell' infanzia e dell'adolescenza in programma il 20 novembre a Citta' della Scienza. (ANSA)

