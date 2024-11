Autonomia: Mastella, Corte Costituzionale ha picconato legge

BENEVENTO, 15 NOV - "I rilievi con i quali la Corte Costituzionale ha picconato l'impianto normativo della legge sull'Autonomia differenziata producono due conseguenze: la sopravvenuta inutilità del quesito referendario che diventa automaticamente superato e le opposizioni debbono prenderne atto. Ma se Atene piange, Sparta non ride: la maggioranza di governo dovrà riscrivere il testo normativo sulla base dei rilievi della Consulta che ha prescritto modifiche sostanziali. Li avevamo avvertiti".

Lo ha detto il leader di "Noi di Centro (NdC) Clemente Mastella inaugurando a Benevento la nuova sede del partito nei pressi della Villa comunale.

"La vicenda dell'Autonomia - ha aggiunto Mastella - mostra la necessità di recuperare il buonsenso democristiano che oggi è impersonato da Sergio Mattarella. Giustamente il Capo dello Stato ha ricordato che il sì a Raffaele Fitto come vicepresidente della Commissione Ue è una questione d'interesse nazionale. Fitto va votato da tutti gli europarlamentari italiani, perche è un dovere istituzionale e perché sarebbe un ottimo Commissario e vice Von der Leyen, in grado di difendere l'Italia nei meandri di Bruxelles".



