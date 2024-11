Arrestato per furto, evade e ne mette a segno altri tre

Arrestato dopo aver rubato duecento euro all'interno di un negozio di fotografia, è evaso dai domiciliari per commettere altri tre furti in rapida successione.

Ha stabilito a suo modo un piccolo record il 40enne di Lioni, in provincia di Avellino, che i carabinieri hanno arrestato due volte nel giro di poche ore. Durante la notte ha lasciato l'abitazione per rubare un'auto parcheggiata, poi abbandonata in una zona isolata, denaro contante all'interno di un bar e attrezzi da lavoro in un cantiere. L'uomo è stato sorpreso mentre dopo i furti stava ritornando a casa.



