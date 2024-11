Trasporti: parte il servizio di eBike Sharing nel Napoletano

Cinquantacinque eBike posizionate complessivamente in dodici diversi siti di Torre del Greco. Sono quelle che saranno attive sul territorio della quarta città della Campania per numero di abitanti a partire da martedì 19 novembre. L'inaugurazione del servizio di noleggio delle biciclette per i cittadini è invece in programma lunedì 18 novembre, alle ore 12.30, nella zona posta a ridosso della stazione centrale della Circumvesuviana, in piazza della Repubblica.

"Quella di Torre del Greco - si legge in una nota - è la prima inaugurazione del servizio di eBike Sharing, che sarà esteso ad altri tredici comuni della linea Circumvesuviana servita da Eav, mettendo a disposizione dei cittadini un totale di 330 eBike in 67 stazioni virtuali". Il progetto, che non ha costi per gli enti locali coinvolti, è stato finanziato da Eav con i contributi ministeriali per la promozione della Sharing Mobility ricevuti attraverso la Regione Campania. Eav a sua volta ha affidato la gestione a Vaimoo (parte di Angel Holding) attraverso un avviso pubblico.

"Il nuovo progetto di mobilità urbana - spiegano ancora i promotori - ha l'obiettivo di offrire ai cittadini un sistema integrato tra i servizi di trasporto pubblico locale operati da Eav e il nuovo bike sharing. Un'opportunità unica per ridurre il traffico, disincentivare l'utilizzo dell'auto privata ed offrire un'esperienza di trasporto sostenibile e accessibile ai cittadini dei comuni coinvolti".





