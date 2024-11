'Sardegna in Viaggio', parata di costumi da Roma a New York

(di Maria Grazia Marilotti) Una sfilata itinerante che dalle suggestive ambientazioni del Nuraghe di Santu Antine, a Torralba, passa via via per le strade del centro di Napoli, Roma e Milano. Per poi varcare l'Atlantico e terminare il percorso a Times Square, a New York, per il gran finale con un video proiettato su maxi schermo. In primo piano la sapienza sartoriale degli abiti tradizionali dell'Isola, con i colori e la ricchezza di tessuti impreziositi da filigrane argentate e dorate. Un trionfo di scialli, corpetti, bottoni gioiello, velluti, broccati, ricami, protagonisti di una parata con contorno di balli e musiche.

L'Isola mette l'abito buono per il progetto di promozione turistica esperienziale, immersiva ed emozionale "Sardegna in Viaggio", promosso da Visit Italy, portale dedicato alla promozione e valorizzazione turistica italiana con l'obiettivo di portare i costumi, la cultura e le tradizioni millenarie sarde nel cuore delle più importanti città italiane.

Prima tappa a Torralba, nel Sassasarese, poi venerdì 15 novembre Napoli, per un incontro tra due culture. Lunedì 18 la sfilata attraverserà il cuore di Roma: strade, chiese, fontane, edifici e monumenti della città eterna faranno da sfondo al made in Sardinia. Il viaggio in Italia termina mercoledì 20 a Milano, per un dialogo tra tradizione e contemporaneità. Ma il clou itinerante sarà oltre oceano: venerdì 22 la Sardegna incanterà Times Square, importante vetrina internazionale, con la proiezione del video che attraverso un sapiente montaggio riassume il racconto di tutte le tappe.

"Il progetto punta a coinvolgere gli abitanti delle città attraversate in un'esperienza unica e immersiva nella cultura sarda - spiega Ruben Santopietro, ceo e fondatore di Visit Italiy - Il tutto grazie a video realizzati con l'aiuto di più di 150 persone coinvolte nelle riprese, che hanno fatto rivivere il fascino della tradizione in luoghi di vita insoliti. La tappa finale di New York è volta a far scoprire le bellezze naturali e le tradizioni della Sardegna, con un occhio di riguardo proprio verso il pubblico americano, che negli ultimi anni ha dimostrato un crescente interesse verso la regione". Il video sarà poi trasmesso sulla piattaforma Visit Italy.

Secondo l'Osservatorio turistico della Sardegna, il boom di turisti, in particolare americani, e l'interesse per esperienze locali autentiche posizionano l'Isola tra le mete preferite. I dati più recenti dell'Osservatorio rivelano il ruolo cruciale della narrazione sui social media, cui si ispira, per la scelta delle destinazioni, il 76 per cento di Gen Z e Millennials.

Il progetto "Sardegna in Viaggio" vede la convalida dell'impegno di Visit Italy: negli ultimi quattro anni infatti ha lavorato a stretto contatto con la Camera di Commercio di Sassari per la promozione della rassegna Salude & Trigu, nato per destagionalizzare i flussi turistici e attrarre visitatori nei periodi di bassa stagione.



