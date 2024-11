Premio Arte in Danza, sabato 16 e domenica 17 l'ultimo week end

Impegnata a teatro su tre spettacoli diversi, reduce dal successo dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, nonché pronta per nuove sfide professionali, Matilde Brandi è intervenuta sabato scorso, 9 novembre, all'edizione 2024 del Premio Arte in Danza 2024, evento patrocinato dal Comune di Cava dei Tirreni, il Conseil International de La Danse dell'Unesco, sostenuto dall AICS di Salerno presieduta da Marco de Luca, ideato e diretto dai maestri Pina Testa e Stefano Angelini. All'artista, che Raffaella Carrà, ai tempi di Carramba, definì «la nuova showgirl» è andato il riconoscimento della IX edizione.

«Stendete i piedi e divertitevi. Anch'io ho una scuola di danza e ripeto sempre questo ai miei allievi. Ma dico loro anche un'altra cosa. A me la danza ha insegnato a vivere, a volare. Ho raggiunto il successo, ho dirottato anche su altri fronti, ma se non ci fossi riuscita, quest'arte mi aveva già insegnato a camminare a testa alta e con la schiena diritta…con lo studio alla sbarra si vola! Complimenti a tutti. Ho visto coreografie bellissime, costumi all'avanguardia, ma soprattutto tanto ordine e disciplina. Bravi!», ha detto la Brandi sul palco prima di ricevere il Premio e commuoversi. «Ricevo tanti premi ma pochi legati alla danza. Eppure tutto è iniziato da quel diploma all'Accademia di Roma, grazie», ha sottolineato l'artista.

Alle porte l'ultimo week end. Sabato 16 alle 20.30 e domenica 17 novembre alle 17.30, la IX edizione di Arte in Danza ospiterà le associazioni e scuole di danza più prestigiose provenienti da tutto il territorio regionale, ma è prevista anche "l'incursione" di tanti danzatori professionisti, ben disposti a dare il loro contributo artistico alla manifestazione. Tornano i primi ballerini Marco Protano e Martina Libro, ma anche il team della Pro Event, che ultimamente sta tenendo banco ai più noti eventi della Campania.

«Ormai Arte in Danza è un evento nazionale. Tra gli addetti al settore la manifestazione è nota e in tanti si complimentano con noi, per la nostra tenacia nel portare avanti un appuntamento che non solo offre un'occasione di palcoscenico ai nostri ragazzi, ma regala agli stessi anche il confronto. Quello tra di loro e quello con i professionisti, oltre che l'incontro con i loro beniamini, nomi altisonanti nel mondo della danza che hanno spiccato il volo e raggiunto successo e fama», dicono i direttori artistici.

Dalla parte della manifestazione ci sono tutti: organizzatori, pubblico, (ogni sera è sold out) ma anche l'AICS e il Comune di Cava dei Tirreni. «Lo sport e l'arte possono viaggiare di pari passo se si offrono ai ragazzi come occasione formativa», ha sottolineato il Presidente dell'Associazione Italiana Cultura Sport Marco De Luca. In prima fila, nella serata di gala anche il Sindaco di Cava dei Tirreni, Enzo Servalli, e il professore Armando Lamberti. «In questo periodo Cava dei Tirreni è ricca di proposte ed eventi, tra l'altro trasversali e per ogni tipo di pubblico. Ben venga anche la danza, arte tra le arti che merita di essere ammirata, sostenuta e applaudita», ha detto Servalli.

Tra i premiati della nona edizione anche la Dottoressa Manuela Papaccio, Presidente Regionale AICS Campania e il Maestro Antonio Salernitano, già solista del Teatro San Carlo di Napoli, responsabile per la Danza di AICS Napoli e Campania, nonché membro della Commissione Nazionale AICS Danza.



