Prefetto di Napoli, per periferie serve anche attività sociale

"Questo è un territorio che ha bisogno di essere accompagnati dalle istituzioni. Ed è questo il motivo per il quiale oggi siamno qui". Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, parlando con i giornalisti prima dell'avvio del lavori del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenutto oggi nel quartiere napoletano di Barra, all'interno di una scuola. Per le periferie, ha aggiunto il prefetto "serve senz'altro intensificazione dei controlli ma anche tanta attività sociale, da mettere in campo".

"Quando le istituzioni si presentano in una scuola è un grande segno di attenzione. Certamente oggi incontrerò i comitati locali, le persone, le associazioni . C'è grande disponibilità istituzionale a lavorare insieme", ha detto ancora il prefetto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA