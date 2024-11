Pompei Capitale Cultura 2027, a sostegno candidatura 103 sindaci

Centotré sindaci in fascia tricolore hanno sfilato in corteo a sostegno della candidatura di Pompei a Capitale della Cultura 2027. Una manifestazione che ha sorpreso i turisti e i cittadini che questa mattina erano fermi ai bar del centro della città degli Scavi e del Santuario.

Passare dalla logica dei confini alla logica dei contenuti senza confini è l'aspirazione del progetto 'Pompei Continuum' presentato dal sindaco Carmine Lo Sapio ai suoi colleghi al termine della breve marcia dal Comune al teatro Di Costanzo-Mattiello.

Il sostegno alla candidatura è ampio: 103 sindaci del territorio, assieme a istituzioni, associazioni, la Curia di Pompei e ovviamente il Parco Archeologico nel suo vasto orizzonte dei cosiddetti 'siti minori' e della buffer zone, che includerà anche i castelli medievali della vasta area. Non a caso Pompei ha legato il suo nome anche al nascente Maximall più grande d'Europa e al Marina di Stabia, che offre un elegante sbocco a mare. Da domani, ha poi ricordato il dg del Parco Archeologico, parte il biglietto nominativo e il numero chiuso per l'ingresso agli Scavi (20mila al giorno) che spingeranno i visitatori anche alla scoperta dei luoghi di interesse storico e archeologico che circondano Pompei.

Il progetto Pompei Continuum prevede una forte presenza dell'aspetto spirituale della città e si apre con una frase del beato Bartolo Longo, fondatore della nuova Pompei con le sue numerose opere di carità, per proseguire elencando i numeri.

"Numeri che - ha spiegato Leonardo Valle, presidente di Cethegus, società di consulenza che ha prodotto il progetto - meritano di farci diventare Capitale della Cultura, perché si realizza un processo di miglioramento misurabile e che resterà sul territorio. Esso prevede per ogni milione di euro investito, una ricaduta pari a 1,5 milioni di euro".

Spazio all'arte, con opere del '700 veneziano che saranno in mostra con ingresso gratuito per un anno e pop art di Marco Lodola, e installazioni luminose di 3 metri d'altezza nelle periferie. Tra cui la 'Passeggiata dei Beatles'. "Abbiamo la possibilità di vincere - è stato detto - per i contenuti di altissimo livello, perché siamo coesi e perché questo territorio è stato già Capitale".



