Omaggio a Napoli il 20 novembre per i 120 anni della Titanus

Comincia con un omaggio alla Titanus, nella ricorrenza dei 120 anni di attività della storica casa di produzione e distribuzione cinematografica presieduta da Guido Lombardi, mercoledì 20 novembre (ore 11), a Napoli, il 16mo Galà Cinema Fiction-Italian Identity. Un'edizione speciale della manifestazione ideata e prodotta da Valeria della Rocca e diretta da Marco Spagnoli che, tra proiezioni ed incontri, coinvolgerà personalità dell'industria audiovisiva nazionale, da Pappi Corsicato a Maurizio Aiello, Antonio Parlati, Manuela Tempesta, Franco Pica, Francesco Agostini, Sara Rescigno.

"Sono i protagonisti - sottolinea Valeria Della Rocca - di un ciclo di incontri, tra l'Accademia di Belle Arti, l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e l'Istituto Bernini-De Sanctis, dedicati a quei giovani allievi che hanno scelto i 'mestieri del cinema' come obiettivo principe della loro futura professione". L'attività del Galà si inaugura nella storica sede di Palazzo Ischitella alla Riviera di Chiaia, con "un incontro - aggiunge Marco Spagnoli - con cui celebriamo il mito della Titanus fondata a Napoli da Gustavo Lombardo". Un omaggio che prosegue sul grande schermo, in serata al Cinema Filangieri, con la proiezione del docufilm "Titanus 1904" prodotto da Luiss Business School per la regia di Giuseppe Rossi. La manifestazione, organizzata dalla Solaria Service con il contributo del Comune di Napoli e della Film Commission Regione Campania ed il patrocinio dell'Agis, proseguirà con la sceneggiatrice Manuela Tempesta al Suor Orsola Benincasa (il 21, ore 11) in cui si ricorderà Tina Pica e, alla presenza dei nipoti, sarà proiettato l'episodio dedicatole nella docu-serie "Donne di Campania" prodotto da Gloria Giorgianni per Anele.

Altri appuntamenti impegneranno lo sceneggiatore Francesco Agostini (il 22, ore 11, all'Accademia), il regista Pappi Corsicato (il 25, ore 11.30, al Suor Orsola Benincasa), il Direttore del Cptv Rai di Napoli Antonio Parlati, il 27 (ore 11 all'Accademia di Belle Arti), giorno in cui si conferisce all'attore Maurizio Aiello un premio speciale Galà Cinema Fiction 2024. Il ciclo termina all'Istituto Bernini-De Sanctis, l'11 dicembre, con un ultimo incontro con la sceneggiatrice Sara Rescigno.



