Folla e schermo tv per Arcangelo, in migliaia ai funerali

Giovani e meno giovani, almeno duemila persone non hanno voluto mancare a Napoli alla cerimonia funebre per l'ultimo saluto ad Arcangelo Correra, il 18enne ucciso all'alba di sabato scorso da un colpo della pistola con la quale sembra stesse giocando l'amico 19enne Renato Caiafa.

Una cerimonia che ha alternato momenti di malinconia a quelli con il lancio di palloncini bianchi all'uscita della bara e le note di una tromba a suonare il silenzio.

E poi i messaggi degli amici riuniti in un video trasmesso su un monitor grande 3 metri per 2. Interventi interrotti dagli applausi della folla. Come quello della sorella più piccola di Arcangelo, che ne parla al presente e lo saluta come se stesse in partenza per un viaggio. Sulla bara, di colore bianco, una grande foto del ragazzo appena maggiorenne che sfoggia un vestito da cerimonia. All'uscita del feretro si levano in cielo palloncini e coriandoli con la folla commossa che applaude.

Una cerimonia funebre cominciata con la bara del giovane portata a spalla da amici e parenti lungo via dei Tribunali da una piccola cappella nei pressi di casa fino alla chiesa di Santa Caterina a Formiello, dove alle 15 hanno preso il via le esequie. Gremita la piazza antistante, con la chiesa che non è riuscita a contenere tutti gli amici. Diversi anche i malori tra la folla radunatasi davanti alla bara bianca del giovane. In tanti indossavano una maglietta bianca con l'immagine di Arcangelo e sul retro la scritta 'Vivi sempre in noi. Ti ricorderemo con quel sorriso stampato in faccia. Arca". Sulla bara bianca una maglietta del calcio Napoli e una foto del giovane. Intorno molti fiori bianchi. Tanta la commozione tra i presenti. Dalla folla urla di dolore e un lungo applauso.

Saracinesche abbassate per i negozi della zona.

A celebrare la funzione l'arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia (con lui il parroco Carmine Amore) che ha voluto i ragazzi, gli amici di Arcangelo, davanti all'altare, proprio vicino alla bara "per poterli guardare negli occhi".

L'arcivescovo ha chiesto "se sono vere le lacrime", perchè "non possiamo essere ipocriti, altrimenti stiamo facendo di nuovo morire Arcangelo. Se non siamo qui per gridare con tutto il cuore e con tutte le nostre forze basta a questa violenza, non faremo nulla per lui. E' Arcangelo - ha concluso - che lo sta chiedendo. Basta con la morte dei ragazzi! Basta con ogni logica di violenza! Non possiamo fingere, ragazzi. E allora capite, tutto questo dipende anche da voi e da tutti noi. Ve lo chiedo con tutto il cuore: non abbiate paura di avere paura e abbiate il coraggio di avere coraggio perché le cose possono cambiare.

Questo è il modo vero e autentico che abbiamo per onorare Arcangelo".

Proseguono intanto le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto. Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti Arcangelo Correra avrebbe sfidato l'amico Renato Caiafa - ora in carcere - a sparargli: "Spara! Sparami qui! Vediamo se sei capace" le parole che avrebbe pronunciato, secondo la ricostruzione degli inquirenti. Il 19enne ha più volte sostenuto di essersi reso conto che la pistola, a suo dire trovata per caso in strada, era un'arma vera solo "al momento dello sparo" e solo dopo avere visto "il sangue di Arcangelo a terra".



