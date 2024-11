Famiglia di spacciatori scoperta dai carabinieri a Sessa Aurunca

Una famiglia di spacciatori è stata scoperta dai carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca (Caserta), che hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare, disposta dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura, a carico di 5 persone: due sono state arrestate (un 48enne e un 23enne), mentre per gli altri tre (una 42enne e due giovani di 20 e 19 anni) è stato disposto il divieto di dimora nella provincia di Caserta. L'accusa è spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Il provvedimento è giunto al termine di indagini dei carabinieri che si sono protratte dall'inizio dell'anno fino al mese di giugno e che, attraverso intercettazioni telefoniche, ambientali, video riprese, hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati. I cinque, secondo l'accusa, "in concorso ed accordo tra loro, agevolati dal vincolo familiare che li univa", avrebbero "organizzato e gestito una fiorente attività di spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e 'hashish dry'". Droga che veniva acquistata da fornitori all'ingrosso nel comune di Casavatore (Napoli) e veniva poi rivenduta, "in regime di monopolio", nelle piazze di spaccio del Casertano di Sessa Aurunca, Cellole e nella località turistica di Baia Domizia.

Documentati oltre 150 episodi di spaccio ed identificati numerosi assuntori, che sono stati segnalati all'autorità amministrativa. Rinvenute e sequestrate numerose dosi sostanze stupefacenti, pronte per essere immesse sulle piazze di spaccio.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA