Domani Tananai al PalaSele di Eboli

Manca ormai poco per il concerto di Tananai, domani venerdì 15 novembre al PalaSele di Eboli (Salerno), unica tappa in regione del tour. Sarà anche la prima volta che il cantautore calcherà il palcoscenico pop della Campania (ingresso pubblico generale a partire dalle ore 19, inizio show ore 21). Dopo l'uscita del nuovo album "Calmocobra", Tananai ha iniziato a diffondere tutta la sua musica con il Calmocobra Live 2024 che lo porterà a viaggiare per tutta Italia per un mese intero.

In questo tour Tananai dà vita ai suoi più grandi successi e alle novità di Calmocobra, accompagnato dalla sua band, professionisti ma ormai anche amici e compagni di strada: Enrico Wolfgang Leonardo Cavion e Riccardo Onori alle chitarre, Daniel Bestonzo alle tastiere, Lucio Enrico Fasino al basso e Donald Renda alla batteria. Il live abbraccia completamente lo spirito del nuovo album Calmocobra: il palco stesso si trasforma in una strada, con tanto di segnaletica stradale, semafori, marciapiedi e pure una panchina. Tutto cioè è il simbolo del percorso di crescita personale e artistica fatto dall'artista negli anni, ma anche rappresentazione di quella velocità che vuole abbandonare per godersi ogni singolo momento. Il concerto si apre con due canzoni del nuovo album, Fango e Booster, a cui fanno seguito i brani ormai entrati nel repertorio dell'artista e tanto amati dai suoi fan. L'album Calmocobra, Eclectic Records/Capitol Records Italy (Universal Music Italia), ha conquistato non solo i cuori dei fan ma anche la vetta della classifica FIMI/gfk nella settimana di uscita debuttando in #1 posizione sia nella classifica degli album più venduti sia in quella di CD, vinili e musicassette. I biglietti per la tappa di Eboli sono ancora disponibili su Ticketone e saranno acquistabili anche al Botteghino del PalaSele aperto il giorno dello show a partire dalle ore 17. Per maggiori informazioni e biglietti: https://www.magellanoconcerti.it, - www.anni60produzioni.com.

Frecciarossa è Treno Ufficiale di "CALMOCOBRA LIVE 2024". Il programma degli show al PalaSele a cura di Anni 60 produzioni proseguirà a dicembre con ben sei appuntamenti: Alessandra Amoroso domenica 1 dicembre, Nino D'Angelo sabato 7 (sold out) e domenica 8, Gigi D'Alessio domenica 15 e lunedì 16, Gianna Nannini venerdì 20 dicembre. Nel 2025 il primo artista a calcare il palco di Eboli sarà Lazza con il "Locura Tour" domenica 12 gennaio, già sold out, mentre giovedì 23 gennaio l'imperdibile appuntamento con Il Volo "Tutti Per Uno - Ad Astra Live Nei Palasport". Riprogrammata per sabato 22 febbraio (inizialmente prevista sabato 8) la tappa al PalaSele di "Mare Fuori Il Musical", nell'attesa poi del gran ritorno dei negramaro che torneranno live a Eboli il 14 ottobre con "Negramaro Palasport 2025".



