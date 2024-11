Domani finissage speciale di Zweigstelle Capitain VI

Si conclude con un evento speciale Zweigstelle Capitain VI, il progetto espositivo promosso dalla Galerie Gisela Capitain, che ha aperto lo scorso 21 settembre a Napoli, negli spazi di CASA, Centro delle Arti della Scena e dell'Audiovisivo, a Palazzo Degas, con le due mostre personali "Il Tempo" di Barbara Bloom e "Anime Perdute" di Joe Bradley e Tobias Pils.

Il finissage, in programma domani alle ore 19.30, sarà celebrato dalla performance speciale del chitarrista e compositore napoletano Antonio Onorato.

Con Guitar solo concerto, Onorato proporrà un vero e proprio viaggio che parte da Napoli per visitare, attraverso la musica, tutto il mondo, contaminando la cultura napoletana e italiana con quella dei nativi americani, con l'Africa sub sahariana, il Medio Oriente, il Brasile, l'India. Nel corso della performance, Onorato si esibirà utilizzando la breath guitar (chitarra a fiato), la chitarra sitar, la guitar angel e diverse chitarre acustiche con accordature particolari.

L'evento è a ingresso libero.

Antonio Onorato, musicista eclettico, compositore fertile ed innovativo è entrato di diritto nella storia della chitarra italiana. Nei 40 album pubblicati, ha saputo innestare su linguaggi jazz-rock gli stilemi armonico-melodici della tradizione napoletana, fondendoli con la musica afroamericana, mediorientale e brasiliana, con uno stile originale e sempre in evoluzione. È l'unico musicista al mondo a utilizzare la breath guitar o chitarra a fiato, uno strumento rivoluzionario e futuristico. Ha suonato in prestigiosi festival e teatri in tutto il mondo tra cui il "Blue Note" di New York e ha collaborato con Pino Daniele, Franco Cerri, Toninho Horta, Gerald Cannon, Enrico Rava.

Il Guitar solo concerto di Antonio Onorato conclude le attività di Zweigstelle Capitain VI, un progetto promosso dalla Galerie Gisela Capitain, in programma fino al 15 novembre 2024, a Napoli, all'interno degli spazi di CASA, a Palazzo Degas, con le due mostre personali "Il Tempo" di Barbara Bloom e "Anime Perdute" di Joe Bradley e Tobias Pils. Il progetto è nato nel 2022, per creare una piattaforma flessibile e mobile per le mostre, puntando a un'esperienza significativa per gli artisti.

Zweigstelle Capitain si propone di creare uno spazio per l'incontro, lo scambio di idee tra gli artisti e la scena culturale locale, interagendo con un pubblico interessato alla cultura, tra cui curatori, scrittori, artisti, musicisti, filosofi, collezionisti, etc. e di aprire un dialogo con la scena artistica locale.

Il Centro delle Arti della Scena e dell'Audiovisivo - CASA è un progetto di Roberto Roberto e Ludovica Tinghi. Ha sede a Napoli, a Palazzo Degas, dove, nel 2021, gli spazi di CASA sono rinati nella loro fisionomia settecentesca, per restituire al territorio un'opera di eccellenza e resistenza artistica dedicata alla creazione, all'incontro, alla sperimentazione e alla formazione permanente.



