De Luca a manifestanti case abbattute, dovete parlare col Governo

"Tutto quello che potevamo fare noi lo abbiamo fatto. Che devo fare di più? La lotta armata?". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel suo incontro di stamattina con l'associazione contro l'abbattimento delle case abusive, l'Associazione Popolare Casa Mia, che lo attendevano all'esterno della scuola Milani di Caivano.

De Luca è sceso dalla sua auto all'esterno della scuola per parlare con i manifestanti spiegando che "quando dipende da De Luca - ha detto - De Luca decide e va avanti. In questo caso non dipende da De Luca, dipende dal governo nazionale, dovete rivolgervi a loro. Noi abbiamo aperto un dibattito in Consiglio regionale, abbiamo definito una proposta. La competenza sull'abusivismo però è del governo nazionale. La Regione Campania ha fatto una proposta al Parlamento che prevede l'abbattimento di alcune tipologie di abitazioni che non possono essere sanate, per tutto il resto, parliamo di abusivismo che riguarda i quartieri di grandi Comuni, la nostra proposta è di fare piani di recupero ad opera dei Comuni con una sanatoria e un pagamento di un'ammenda, non possiamo fare altro".



