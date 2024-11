Da maggio il primo volo diretto tra Napoli e Chicago

American Airlines e GESAC annunciano il primo volo diretto tra l'Aeroporto Internazionale di Napoli-Capodichino (NAP) e l'Aeroporto Internazionale di Chicago O'Hare (ORD), a partire da maggio 2025.

Nel corso della stagione estiva del 2025, American Airlines opererà fino a due voli al giorno da Napoli agli Stati Uniti d'America, garantendo così una maggiore connettività e flessibilità per tutti i viaggiatori. Il nuovo volo tra Napoli e Chicago sarà introdotto in seguito al grande successo del collegamento diretto con Philadelphia, particolarmente apprezzato dai passeggeri americani e italiani dopo la sua inaugurazione durante la stagione estiva appena conclusa.

"Siamo entusiasti di poter offrire ai passeggeri degli Stati Uniti ancora più possibilità di raggiungere Napoli, la Costiera Amalfitana e altre celebri destinazioni del Sud Italia" ha commentato José Freig, Vice President of International Operations di American Airlines. "Il nuovo volo tra Napoli e Chicago contribuisce a rafforzare il nostro network europeo, oltre all'ampia presenza in Italia, e sottolinea il nostro impegno a migliorare la connettività internazionale per i passeggeri di entrambi i lati dell'Atlantico".

"Siamo felici e orgogliosi che American Airlines abbia deciso di investire ulteriormente sull'Aeroporto di Napoli, confermando il volo per Philadelphia e aggiungendo Chicago, una delle metropoli più grandi ed interessanti degli Stati Uniti e quinta città del Nord America raggiungibile con volo diretto la prossima estate.

Napoli ha le potenzialità per incrementare il traffico intercontinentale ed avere collegamenti con tutto il mondo, come dimostra il mercato che ha risposto molto bene alle nostre politiche commerciali orientate a generare un turismo di qualità, caratterizzato da viaggiatori alto spendenti con permanenze medie più lunghe e con un impatto economico ed occupazionale straordinario per la nostra regione" ha dichiarato Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC. L'aeroporto internazionale di Chicago O'Hare (ORD) è uno dei principali hub negli Stati Uniti per American Airlines e offre ai passeggeri l'opportunità di continuare il loro viaggio con più di 400 voli giornalieri verso oltre 130 destinazioni tra Stati Uniti, Canada, Caraibi e Messico.

I voli American Airlines tra Napoli e Chicago saranno operati da moderni aeromobili Boeing 787-8 che offrono ai passeggeri un'esperienza completa di alto livello, tra cui poltrone completamente reclinabili in Flagship© Business Class e poltrone di Premium Economy, interni all'avanguardia, streaming TV in diretta, Wi-Fi ad alta velocità e una selezione curata di intrattenimento a bordo che comprende oltre 1.500 film, spettacoli televisivi, contenuti audio e lifestyle.



