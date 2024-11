Domani - venerdì 15 novembre, alle ore 11,00 - sarà scoperta una targa in memoria di Francesco Rosi sullo stabile al civico n. 8 di via Montecalvario, dove il regista nacque il 15 novembre del 1922.

Alla cerimonia interverrà il sindaco Gaetano Manfredi che ha voluto così esprimere la gratitudine della città nei confronti del maestro del cinema "per aver saputo raccontare, con la sua arte, la storia della nostra comunità e del nostro Paese".





